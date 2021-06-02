Лето 2021 в Коми: метель, мокрый снег, заморозки

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Коми ЦГСМ опубликовал прогноз погоды по Республике Коми на 2 июня.

На севере облачно с прояснениями. На северо-востоке небольшие осадки: снег, мокрый снег, днем с дождем, на северо-западе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +6...+11°С.

На крайнем северо-востоке: облачно. Осадки: снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 12-17 м/с, местами метель. Температура ночью и днем -1...+4°С.

В центре и на юге: Переменная облачность. Ночью в отдельных южных районах небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура ночью +1...+6, местами заморозки -1...-3, днем +13...+18°С.

Прогноз погоды по Сыктывкару на 2 июня

Малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер С, СЗ 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +16...+18°С.

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