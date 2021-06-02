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Недвижимость2 июня 2021 14:00

Воркута на грани катастрофы?

Серьёзная авария на заполярном водоводе грозит городу в Коми эвакуацией
Кира ВОЛКОВА
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1,1 млрд руб. нужно на реконструкцию Усинского водовода. В бюджете Воркуты требуемые средства отсутствуют

1,1 млрд руб. нужно на реконструкцию Усинского водовода. В бюджете Воркуты требуемые средства отсутствуют

Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

Воркута уже третью неделю живёт в режиме повышенной готовности. Причиной режимного положения в самом северном городе Коми стал почти 100-процентный износ единственного на всю тундру водовода. Если за летние месяцы не принять реальные меры, то зимой город рискует остаться без воды.

Магистраль жизни

Усинский водовод, который называют в Воркуте магистралью жизни, был запущен в 1970 году. К его строительству приступили в срочном порядке в 1969 году после того, как заполярную Воркуту чуть было не пришлось эвакуировать. В холодную и бесснежную зиму 1969 года река Воркута, откуда осуществлялся водозабор, промерзла до дна, город оказался на грани замерзания. Тогда встал вопрос о более надёжном водоснабжении.

Водовод был спроектирован на город в 250 тысяч населения – Воркута в те годы стремительно росла, на работу в строящихся угольных шахтах ежегодно прибывало от двух до семи тысяч человек. Поэтому проектная мощность нового водозабора на реке Усе (отсюда название объекта – Усинский) и водовода была рассчитана на 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Из пустого в порожнее

В наши дни из-за резкого сокращения численности населения Воркуты, пригородных посёлков, и как результат закрытия предприятий объём потребления воды упал в 2,5 раза – до 60 тысяч кубометров в сутки.

Водовод – это две стальные трубы, которые проложены на опорах по тундре, с подогревом на отдельных участках, так как подземная прокладка в условиях вечной мерзлоты более трудоёмка. Но даже при такой нагрузке часть воды не расходуется и её приходится сбрасывать, а значит насосы и вся система водоснабжения заполярного города отчасти работает впустую.

Из-за неполного заполнения трубы есть риск промерзания водовода. Такой печальный опыт заполярный горд уже пережил в наши дни. Так, в декабре 2016 года, когда после месяца морозов под 40 градусов участок водовода замёрз, случился его порыв. Тогда на восстановление водовода и покупку двух паровых установок для отогрева замерзающих участков власти региона выделили 5,5 млн рублей.

Авария на водоводе в 2016 году

Авария на водоводе в 2016 году

Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

До 2025 года водовод находится на балансе ООО «Водоканал», однако на самом предприятии дела давно идут не в гору: многомиллионные долги – как со стороны населения, так и организаций, привели к накоплению водоканалом собственных долгов (прежде всего, перед энергетиками) и задержкам по выплате зарплаты сотрудникам. В итоге шесть лет назад на воркутинском водоканале ввели процедуру банкротства. Поэтому самостоятельно привести водовод в порядок водоканал просто не способен.

Ледниковый период

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов администрации Воркуты Владимир Тищенко уверен, что вопрос с водоводом требует безотлагательных мер.

– Ещё в 2010 году была проведена независимая техническая экспертиза состояния основного магистрального «Усинского» водопровода. Так вот, эксперты пришли к выводу о стопроцентной изношенности данного трубопровода. Его необходимо менять целиком, – считает депутат. – Для понимания: водовод – это единственный источник водоснабжения Воркуты, а также посёлков Сивомаскинский и Елецкий. Его поломка, особенно в период зимних морозов, грозит эвакуацией жителей всего города.

Тищенко, который много лет держит руку на пульсе заполярного ЖКХ, прекрасно понимает размах ЧП в случаи аварии на водоводе. Последствия в самом идеальном варианте всё равно будут апокалиптическими. Во-первых, весь город останется без холодной воды. Замёрзнут квартальные сети, а это 70 километров траншей и труб. Велика вероятность, что их больше не смогут разморозить. Во-вторых, от половины до трёх четвертей города (в зависимости от температуры воздуха на улице) останутся без центрального отопления, горячей воды и канализации. Есть риски замерзания квартальных сетей горячей воды, канализации.

— У меня нет претензий к администрации города Воркуты, что могут — делают. Беда в том, что нельзя управлять физически неуправляемым объектом. Именно таким сейчас является водовод, — высказывается депутат-коммунальщик. — Но пускать ситуацию на самотёк, на фоне полного бездействия тех, кому делегировано право решений – преступно!

Уже подсчитано, что для реконструкции Усинского водовода требуется более 1,1 млрд рублей! В бюджете Воркуты да и республики таких денег нет. Поэтому Владимир Тищенко в открытом письме главе Коми Владимиру Уйбе попросил управленца подключить к решению вопроса федеральных властей.

Усинскому водоводу 50 лет. Его трубы давно пора заменить, но денег хватает только на латание дыр.

Усинскому водоводу 50 лет. Его трубы давно пора заменить, но денег хватает только на латание дыр.

Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

Помогут ли энергетики?

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников называет сложившуюся ситуацию тяжёлой, но управляемой.

– Ещё в апреле к нам обратился конкурсный управляющий водоканала Виктор Вьюхин и сообщил, что по решению суда предприятие больше не может продолжать хозяйственную деятельность, оплачивать счета, – рассказал «Комсомолке» заполярный градоначальник. – Мы ввели в городе режим повышенной готовности и выделили на неотложные нужды предприятия покупку ГСМ, оплату связи, закупку химреагентов, деньги.

Сейчас полным ходом идёт подготовка к зимнему сезону и на запланированные работы водоканалу требуется порядка 36 млн рублей. Поиском этой суммы сейчас озабочены власти региона.

А чтобы сохранить жизнедеятельность города и работоспособность водопроводно-канализационного комплекса (ВКК), Ярослав Шапошников предлагает четыре сценария: – Первый: передать систему ВКК на баланс республике. Второй: создать новый МУП (при этом потребуется выделить из местного бюджета в уставной капитал вновь созданного МУПа порядка 150 млн рублей, а это пока невозможно), – объясняет обстоятельства градоначалтник. – Два других варианта предполагают участие в проекте компании энергетиков. При одном сценарии речь идёт о передаче имущества ООО «Водоканал» по концессионному соглашению ООО «Воркутинские ТЭЦ». По другому – реализация достигнутых ранее между Правительством Коми и ПАО «Т Плюс» договорённостей о заключении концессионного соглашения в отношении муниципальной ЦВК. Но пока всё это на стадии обсуждения.

Придут ли энергетики на помощь водоканалу или продолжат в качестве карательных мер должникам отключать электроэнергию в цехах водоканала, покажет время. Как бы то ни было, власти и крупному бизнесу пора обратить внимание на Воркуту, чтобы Столица Мира не превратилась в обезвоженный город-призрак.

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