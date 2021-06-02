Воркута на грани катастрофы?

1,1 млрд руб. нужно на реконструкцию Усинского водовода. В бюджете Воркуты требуемые средства отсутствуют Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

Воркута уже третью неделю живёт в режиме повышенной готовности. Причиной режимного положения в самом северном городе Коми стал почти 100-процентный износ единственного на всю тундру водовода. Если за летние месяцы не принять реальные меры, то зимой город рискует остаться без воды.

Магистраль жизни

Усинский водовод, который называют в Воркуте магистралью жизни, был запущен в 1970 году. К его строительству приступили в срочном порядке в 1969 году после того, как заполярную Воркуту чуть было не пришлось эвакуировать. В холодную и бесснежную зиму 1969 года река Воркута, откуда осуществлялся водозабор, промерзла до дна, город оказался на грани замерзания. Тогда встал вопрос о более надёжном водоснабжении.

Водовод был спроектирован на город в 250 тысяч населения – Воркута в те годы стремительно росла, на работу в строящихся угольных шахтах ежегодно прибывало от двух до семи тысяч человек. Поэтому проектная мощность нового водозабора на реке Усе (отсюда название объекта – Усинский) и водовода была рассчитана на 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Из пустого в порожнее

В наши дни из-за резкого сокращения численности населения Воркуты, пригородных посёлков, и как результат закрытия предприятий объём потребления воды упал в 2,5 раза – до 60 тысяч кубометров в сутки.

Водовод – это две стальные трубы, которые проложены на опорах по тундре, с подогревом на отдельных участках, так как подземная прокладка в условиях вечной мерзлоты более трудоёмка. Но даже при такой нагрузке часть воды не расходуется и её приходится сбрасывать, а значит насосы и вся система водоснабжения заполярного города отчасти работает впустую.

Из-за неполного заполнения трубы есть риск промерзания водовода. Такой печальный опыт заполярный горд уже пережил в наши дни. Так, в декабре 2016 года, когда после месяца морозов под 40 градусов участок водовода замёрз, случился его порыв. Тогда на восстановление водовода и покупку двух паровых установок для отогрева замерзающих участков власти региона выделили 5,5 млн рублей.

Авария на водоводе в 2016 году Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

До 2025 года водовод находится на балансе ООО «Водоканал», однако на самом предприятии дела давно идут не в гору: многомиллионные долги – как со стороны населения, так и организаций, привели к накоплению водоканалом собственных долгов (прежде всего, перед энергетиками) и задержкам по выплате зарплаты сотрудникам. В итоге шесть лет назад на воркутинском водоканале ввели процедуру банкротства. Поэтому самостоятельно привести водовод в порядок водоканал просто не способен.

Ледниковый период

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов администрации Воркуты Владимир Тищенко уверен, что вопрос с водоводом требует безотлагательных мер.

– Ещё в 2010 году была проведена независимая техническая экспертиза состояния основного магистрального «Усинского» водопровода. Так вот, эксперты пришли к выводу о стопроцентной изношенности данного трубопровода. Его необходимо менять целиком, – считает депутат. – Для понимания: водовод – это единственный источник водоснабжения Воркуты, а также посёлков Сивомаскинский и Елецкий. Его поломка, особенно в период зимних морозов, грозит эвакуацией жителей всего города.

Тищенко, который много лет держит руку на пульсе заполярного ЖКХ, прекрасно понимает размах ЧП в случаи аварии на водоводе. Последствия в самом идеальном варианте всё равно будут апокалиптическими. Во-первых, весь город останется без холодной воды. Замёрзнут квартальные сети, а это 70 километров траншей и труб. Велика вероятность, что их больше не смогут разморозить. Во-вторых, от половины до трёх четвертей города (в зависимости от температуры воздуха на улице) останутся без центрального отопления, горячей воды и канализации. Есть риски замерзания квартальных сетей горячей воды, канализации.

— У меня нет претензий к администрации города Воркуты, что могут — делают. Беда в том, что нельзя управлять физически неуправляемым объектом. Именно таким сейчас является водовод, — высказывается депутат-коммунальщик. — Но пускать ситуацию на самотёк, на фоне полного бездействия тех, кому делегировано право решений – преступно!

Уже подсчитано, что для реконструкции Усинского водовода требуется более 1,1 млрд рублей! В бюджете Воркуты да и республики таких денег нет. Поэтому Владимир Тищенко в открытом письме главе Коми Владимиру Уйбе попросил управленца подключить к решению вопроса федеральных властей.

Усинскому водоводу 50 лет. Его трубы давно пора заменить, но денег хватает только на латание дыр. Фото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.

Помогут ли энергетики?

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников называет сложившуюся ситуацию тяжёлой, но управляемой.

– Ещё в апреле к нам обратился конкурсный управляющий водоканала Виктор Вьюхин и сообщил, что по решению суда предприятие больше не может продолжать хозяйственную деятельность, оплачивать счета, – рассказал «Комсомолке» заполярный градоначальник. – Мы ввели в городе режим повышенной готовности и выделили на неотложные нужды предприятия покупку ГСМ, оплату связи, закупку химреагентов, деньги.

Сейчас полным ходом идёт подготовка к зимнему сезону и на запланированные работы водоканалу требуется порядка 36 млн рублей. Поиском этой суммы сейчас озабочены власти региона.

А чтобы сохранить жизнедеятельность города и работоспособность водопроводно-канализационного комплекса (ВКК), Ярослав Шапошников предлагает четыре сценария: – Первый: передать систему ВКК на баланс республике. Второй: создать новый МУП (при этом потребуется выделить из местного бюджета в уставной капитал вновь созданного МУПа порядка 150 млн рублей, а это пока невозможно), – объясняет обстоятельства градоначалтник. – Два других варианта предполагают участие в проекте компании энергетиков. При одном сценарии речь идёт о передаче имущества ООО «Водоканал» по концессионному соглашению ООО «Воркутинские ТЭЦ». По другому – реализация достигнутых ранее между Правительством Коми и ПАО «Т Плюс» договорённостей о заключении концессионного соглашения в отношении муниципальной ЦВК. Но пока всё это на стадии обсуждения.

Придут ли энергетики на помощь водоканалу или продолжат в качестве карательных мер должникам отключать электроэнергию в цехах водоканала, покажет время. Как бы то ни было, власти и крупному бизнесу пора обратить внимание на Воркуту, чтобы Столица Мира не превратилась в обезвоженный город-призрак.