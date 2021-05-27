Регулярный рейс из Сыктывкара в Воркуту добавился по субботам

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С 1 июня акционерное общество «Комиавиатранс» добавляет еще один регулярный авиарейс сообщением Сыктывкар Воркута – Сыктывкар.
Теперь воркутинцам в столицу региона и обратно можно будет вылететь не только каждый вторник и четверг, но по субботам.
Напомним также, что с 3 апреля возобновлено авиасообщение между Воркутой и Москвой. Перелеты осуществляет компания «РусЛайн», сообщает пресс-служба администрации заполярного города.
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