Жеребец-далматинец из Коми взял всю красоту своих прародителей

Кличку жеребенок получил от своих родителей. Фото: Нина ЮШКОВА

В семейном хозяйстве конного центра «Аврора» в Сыктывкаре удивительное пополнение! Родился «звездный расписной Ижмарин». Расцветка жеребенка крайне необычная, редкая. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми, местные наперебой сравнивают малыша то с зеброй, а то и с далматинцем.

Кличку жеребенок получил от своих родителей. Его мать – рыже-пегая кобыла по имени Ижма Печорской породы, отец – чубарый конь Рамси с небольшими вкраплениями. Свои пятна малышок унаследовал от дедушки по кличке Арбат.

- Деда Арбата в свое время мы спасли от смерти – привезли с Москвы в лежачем состоянии, неделю боролись за его жизнь, тогда он чудом выжил. Стал хорошим турнирным бойцом, принёс в наш Центр много медалей, - сообщает Наталья Денисова.

Когда Арбат скончался по болезни спустя много лет, уже после его смерти родился его сын Рамси. Жеребца оставили себе на память об Арбате, и вот теперь, спустя поколение, он отблагодарил за своё спасение и передал свою великолепную генетику – получился внук Ижмарин необычной масти.

Хозяйка отмечает, жеребёнок появился на свет здоровым, у него хороший «костяк» и мускулатура, приятный темперамент и спокойный тип нервной системы. Все признаки того, что ему желательно работать с человеком.

Работа с жеребцом начинается с самого рождения – его приучают к доброжелательному отношению к человеку. В 2 месяца на него наденут недоуздок – он будет привыкать стоять на привязи и ходить за человеком. Заездка начинается после полутора лет.

Видео «Комсомолки» о звездном малыше посмотрели более шести тысяч человек! Пользователи надеются, что скором времени увидят спортивные новости, посвящённые победам Ижмарина.

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