В мае наибольшее количество пожаров в Коми произошло в жилом секторе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В мае наибольшее количество пожаров на территории Коми зафиксировано в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС

В мае в регионе произошел 151 пожар. В результате возгораний погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 21 %.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В 73 случаях (или 48,3% от общего количества) пожары произошли в жилом секторе. Это на 12% больше, чем в прошлом году (65 случаев). Из них в 27 случаях возгорания произошли в частных жилых домах, еще в 26 – в садовых и дачных домах.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем – 78 (или 51,7%), нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей и теплогенерирующих установок – 32 (или 21,2%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 23 (или 15,2%).

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