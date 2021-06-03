Синоптики рассказали, каким будет июнь в Коми

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В Коми погода в июне будет разнообразной, но близкой к климатическим нормам. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В июне месячная сумма осадков в большинстве районов будет близкой к средним многолетним значениям, 80-120% от нормы (норма 57-76 мм, на крайнем севере 38-51 мм).Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Уточняется, что норма в южных районах составляет 12-14 градусов, в северных – 10-11, а на крайнем северо-востоке – 6-8.

В первой половине июня ожидается погода с переменной облачностью, кратковременными дождями и перепадами температуры. В лесах будет происходить быстрое нарастание степени пожарной опасности. Ожидается, что во второй половине месяца будет погода с переменной облачностью, повышенной повторяемостью дождливых дней, возможно с грозами. В лесах пожароопасность понизится.

Большую часть месяца температурный фон прогнозируется близким к климатической норме. На большей части территории преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять 15-22 градусов, лишь в отдельные дни дневной прогрев будет достигать 25-27 градусов. В первой половине месяца при похолодании с севера, во второй половине месяца в дожде, прогнозируется температура не выше 8-13 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца ожидаются в пределах 5-10 градусов, в отдельные ночи первой половины месяца при прояснении велика вероятность заморозков -3…-1 градус.

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