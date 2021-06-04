Фото: пресс-служба Минздрава Коми

С начала 2021 года санавиация в Коми помогла спасти жизни 250 северян. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В отличие от прежних лет, теперь медицинскую эвакуацию людей, оказавшихся на грани жизни и смерти, медики проводят сразу на трех воздушных судах. Пациентов доставляют, как правило, в больницы Сыктывкара и Ухты. Этим занимается Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми. Данное направление работы является чрезвычайно важным и находится на личном контроле и.о министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева.

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Так, самолет L-410 базируется в Сыктывкаре. Его задача – своевременная медицинская эвакуация пациентов в федеральные медицинские центры, а также медицинская эвакуация пациентов из городов республики. База вертолета МИ-8 Т – в Усинске, вертолета МИ-8 МТВ с медицинским модулем – в Ухте. Все воздушные суда – в руках опытных пилотов АО «Комиавиатранс».

Чаще всего воздушным путем эвакуируют жителей сел и деревень Усинского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского и Ижемского районов. Там, где оборудованы вертолетные площадки, именно они принимают «крылатые машины». Где таких мест нет, локации для приземления выбирают летные экипажи.

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В основном эвакуировать приходится пациентов, находящихся в острейшей стадии инфарктов и инсультов. Таких пациентов направляют для оказания специализированной медицинской помощи в медицинские организации Сыктывкара и Ухты, оснащенные, оснащенных ангиографами и прочей современной аппаратурой. За первые пять месяцев уже осуществлено 168 вылетов (за 2020 год выполнено 450 вылетов).

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