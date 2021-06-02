В Санкт-Петербурге стартовали Дни Республики Коми

Фото: rkomi.ru

Сегодня, 2 июня, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга был отслужен молебен в честь столетия Республики Коми, после чего состоялась церемония полуденного выстрела с Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости.

Выстрел произвели глава республики Владимир Уйба и председатель Госсовета региона Сергей Усачёв. После знаменательного залпа делегации Коми вручили подарочную гильзу.

«Мы только завершили Дни Республики Коми в Москве, а сегодня начинаем этот проект в Санкт-Петербурге, - отметил Владимир Уйба. – Нам важно показать республику на российском уровне, в столицах. У нас замечательные люди, уникальные традиции. Мы постарались привезти в Санкт-Петербург, как и в Москву, всё самое интересное и с удовольствием им поделимся. Думаю, что те, кто хоть немного знал Республику Коми, теперь её обязательно полюбят!»

В торжественных мероприятиях также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, директор Санкт-Петербургского дома национальностей Валерий Николаев, представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе России Валерий Козлов, члены Правительства Республики Коми, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, представители коми землячеств, представители регионов России.

Масштабный проект «Дни Республики Коми», посвященный празднованию 100-летия северного региона, проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня.

1 июня в Государственном музее истории Санкт-Петербурга открылась выставка «Сверхзадача – выжить», посвященная созданию самого северного театра в мире – Воркутинского музыкально-драматического театра им. Б. А. Мордвинова. В этот же день на Малой Садовой начала работу фотовыставка «Природа. Традиции. Люди». Фотопроект ещё в 2020 году первым начал серию масштабных мероприятий, посвящённых вековому юбилею Республики Коми. За 10 месяцев выставка побывала в 65 регионах страны.

Со 2 по 6 июня на лучших сценических площадках Санкт-Петербурга выступят ведущие профессиональные творческие коллективы республики. Завершатся Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге 7 июня на сцене Михайловского театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств.

Культурно-имиджевым проектом 100-летия станет презентация арт-объекта «Прялка» и запуск брендированного автобуса, следующего по центральному маршруту города на Неве. На протяжении трех месяцев пассажиры – жители и гости Санкт-Петербурга – смогут узнать всё самое интересное о Республике Коми.

Ключевые мероприятия празднования векового юбилея Коми пройдут в республике с 20 по 23 августа, включая масштабные события по всему региону. Министерством культуры Коми была разработана насыщенная культурная программа, которая стартовала еще в 2019 году масштабным проектом «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре».

В ходе фестиваля города и районы республики демонстрируют то, чем по праву гордятся, раскрывая свой культурный и туристский потенциал. За все время на главных творческих площадках Сыктывкара выступили 14 районов. До конца года многообразие культуры и традиций представят еще шесть муниципалитетов. Самое ближайшее событие состоится 11-12 июня, участниками которого выступят жители Сыктывкара.

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