В Сыктывкаре к празднованию векового юбилея Коми представят особенности районов республики

Самое ближайшее событие состоится 11-12 июня, участниками которого выступят жители Сыктывкара. Фото: Нина ЮШКОВА

В 2019 году Центром народного творчества и повышения квалификации при поддержке Министерства культуры Коми был запущен масштабный фестивальный проект «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре», приуроченный празднованию 100-летия Республики Коми.

За все время на главных творческих площадках столицы региона выступили 14 районов. До конца 2021 года многообразие культуры и традиций представят еще шесть муниципалитетов. Самое ближайшее событие состоится 11-12 июня, участниками которого выступят жители Сыктывкара.

«Дни культуры муниципальных образований – это особо значимое культурное событие республики, социально-художественный феномен. Фестиваль является презентацией многожанровой культуры и искусства северного региона – ключевым проектом, благодаря которому каждый муниципалитет имеет возможность представить то, чем по праву гордится», - отметила и. о. министра культуры Коми Мария Балмастова.

Так, например, лейтмотивом всех Дней культуры Инты стала тема зарождения и процветания небольшого приполярного городка с поэтичным женским именем Инта. Гала-концерт состоял из нескольких тематических блоков, в котором выступило много молодых артистов. Подарком для сыктывкарцев и гостей столицы стала яркая концертная программа. Каждый гость получил знаковый презент в виде маленького оленёнка – символа приполярного города.

Открытием Дней культуры Прилузского района стал спектакль старейшего народного самодеятельного театра Республики Коми Объячевского народного театра имени Г.Д. Горчакова, ведущего свою летопись с 1938 года. Особо ярким эпизодом гала-концерта стал звонкий праздник народного творчества «Луза дорса гаж» (Веселье у реки Лузы), который имеет статус республиканского мероприятия.

В рамках дней культуры Ижемский район продемонстрировал свой главный традиционный праздник «Луд». С каждым годом он становится всё популярнее и известнее.

Цикл мероприятий Усть-Цилемского района открылся праздником поэзии и прозы, посвящённым 90-летию со дня рождения поэта, прозаика и публициста Василия Степановича Журавлёва-Печорского. Грандиозным двухчасовым представлением стал гала-концерт, где зрители увидели многовековую историю Усть-Цильмы. В театральных сюжетах были показаны быт, традиции и обряды старины, номера от «старин» и былин до современных и эстрадных песен. Связующей линией стал образ величавой полноводной реки Печора.

Особенностью дней культуры Корткеросского района стал показ спектакля народного театра имени Н.М. Клермон «Калевала». Зрители погрузились в удивительный мир древнего эпического материала, познакомились с легендарными героями.

В рамках фестиваля Княжпогостский район заявил о себе как туристский уголок, который вызывает несомненный интерес среди жителей и гостей Республики Коми. Самодеятельным артистам удалось покорить сердца столичных зрителей, удивить талантом и подарить незабываемые впечатления.

Программа праздничного действа Сысольского муниципального района состояла из концертной программы, состоящей из тематических блоков: одним из первых стал «Праздники Сысолы». Всем известно, Сысола – литературный край. Здесь родился Иван Алексеевич Куратов, поэтому программу продолжил праздник поэзии и народного творчества «Менам муза». С весенним приветствием на сцене появился солнцеликий «Гажа валяй» – коми Масленица, как говорят в народе. Самым ярким блоком стала инсценировка коми свадебного обряда «Кöлысь».

Сосногорский район – край многонациональный, поэтому программа концертного мероприятия состояла из трёх тематических блоков «Живу – Сосногорск», «Люблю – Республика», «Горжусь – Россия».

Дни культуры города Воркута открылись персональной выставкой Сергея Гагаузова и его учеников. Главная концепция выставки – диалог мастера и учеников. В этот же день в Центре культурных инициатив «Югор» открылась уникальная выставка, представившая историю Воркуты через этапы развития архитектуры. «Лучший город Земли» – под таким названием прошёл гала-концерт Дней культуры городского округа «Воркута» в Сыктывкаре. Творческие коллективы Воркуты — сила и гордость городского округа и всей республики. Настоящим украшением концертной программы стали выступления любительских коллективов с высокими званиями «Народный» и «Образцовый».

Дни культуры Усинска открылись выставкой работ усинских художников, дизайнеров, фотографов и народных умельцев «Усинск – ты жизнь моя, ты вдохновение моё». Программа гала-концерта Дней культуры Усинского района «Усинск – город белых ночей и чёрного золота» раскрыла культурный потенциал муниципалитета, показала лучшие творческие силы района, рассказала его славную историю.

Днями культуры Печора представляла многообразие национальных культур и диаспор, проживающих на этой территории, их особенности и уникальность. В Доме дружбы были представлены национальные подворья – украинское, татарское, усть-цилемское, коми, немецкое. Состоялась удивительная выставка-экскурсия «Печорский черинянь», посвященная главному гастрономическому событию республики. Здесь же для всех желающих прошел мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от печорских мастеров и умельцев.

Грандиозным событием дней культуры Сыктывдинского района стал мюзикл по мотивам легенды о Зарани. В музыкальном действии по легендам, традициям и обрядам народа коми заняты участники художественной самодеятельности из Зеленца, Пажги, Выльгорта, Шошки и Нювчима. В фойе театра развернутся интерактивные площадки: виртуальный тур «Сердце Сыктывдина», книжная выставка и выставка изделий мастеров «Радуга ремесел», концерт обучающихся детских школ искусств района.

Завершением Дней культуры Сыктывдинского района стал музыкальный спектакль «Живая зырянская роса». Фото: ЦНТиПК

Открытие Дней культуры Вуктыла в Сыктывкаре состоялось в Коми республиканской филармонии. Красной нитью сквозь всю программу прошла тема взаимосвязи человека и природы, природы и культуры. Главным событием стал показ спектакля «Легенда большого камня». Действие спектакля происходит в Национальном парке «Югыд ва». Сюжет основан на сказке Калистрата Жакова «Бегство Богов» и мифах о Приполярном Урале. Завершился фестиваль в Сыктывкаре гала-концертом. Программы основных блоков мероприятия – народного и эстрадного – были построены на выступлениях национальных творческих коллективов.

Дни культуры Усть-Куломского района открылись выставкой изделий мастеров Верхней Вычегды «Горадзуль». На экспозиции представлено более 80 экспонатов: вязаные изделия, домотканые дорожки, текстильные и интерьерные куклы, работы из дерева. На гала-концерте сыктывкарцам и гостям Сыктывкара представлена концертная программа «Душа Верхней Вычегды».

На Днях культуры Усть-Куломского района сыктывкарцам и гостям Сыктывкара представили концертную программу «Душа Верхней Вычегды». Фото: ЦНТиПК

Участие в гала-концерте приняли лучшие творческие силы муниципалитета. Звёзды Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей» Ксения Мишарина, Диана Сенькина, Вера Булышева не остались в стороне и поддержали земляков своими номерами. Известные авторы и начинающие писатели, и поэты Усть-Куломского района рассказали о том, как родная земля даёт творческие силы и вдохновляет их, как стихи слагаются в песни.

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