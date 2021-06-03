На фото Геворк Вермишян и Георгий Чичерин. Фото предоставлено компанией Мегафон.

МегаФон и Автодор обеспечат трассы телеком-инфраструктурой. Компании будут сотрудничать в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс. В частности, ЦКАД в Московской области и М-12 Москва – Казань.

Автодор разместит антенно-мачтовые сооружения, организует подъезды к ним, подключит электроэнергию к объектам связи. МегаФон, в свою очередь, установит на них базовые станции. Соглашение о совместной работе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Компании уже работали вместе – ими была создана телеком-инфраструктура на скоростной автодороге М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Тогда МегаФон построил 97 базовых станций для 2G и 4G покрытия на всем протяжении пути. В планах – работы на трассе М-12 и ЦКАД в Московской области.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах Госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», - заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

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