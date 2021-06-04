Бабушки и дедушки Коми смогут растить внуков на законных основаниях

Моя вторая мама. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Правительство поддержало законопроект, закрепляющий права бабушек и дедушек полноценно участвовать в воспитании и в целом в жизни внуков. Соответствующую инициативу рассматривает Госдума.

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. Порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков. Согласно Семейному кодексу дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники и сегодня имеют право на общение с ребенком. Но юридически бабушки и дедушки не являются полноправной родней.

Такое предложение предлагается исправить. В прошлом году инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отозвана, доработана и внесена повторно. Сейчас Госдума вновь собирает отзывы на проект, а сам документ включен в примерную повестку на октябрь. Так что у бабушек и дедушек есть серьезная надежда на то, что их полномочия дарить внукам тепло и творить добро, наконец-то будут признаны официально.

Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс специальным положением о том, что ребенок имеет право не только на общение с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, но и на пребывание с ними. Так что если внуки загостились у бабушки в деревне, опека может не волноваться.

Также родители вправе подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности. При этом в качестве конкретного попечителя они могут указать бабушку или дедушку. В Семейном кодексе предлагается четко прописать, что внуки вправе пребывать, то есть жить или гостить, у бабушки с дедушкой, сообщает rg.ru.

Выплаты опекуну

Бабушке, временно опекающей детёныша своей дочери или сына, положены по закону все те выплаты, что и опекунам постоянным. Если родители написали сами заявление с просьбой о назначении временного опекуна, то выплаты на содержание малыша не положены по закону, кроме случаев, когда ребёнок – инвалид. Бабушка, являющаяся опекуном и при этом работающая, имеет право на выплаты по больничному листу по уходу за ребёнком.

На какой срок оформляется опека

Срок действия временной опеки обычно соответствует тому сроку, который указан в заявлении родителей. В других случаях срок определяют при временном опекунстве продолжительностью от 2-х до 8-ми месяцев, продлевая его снова при необходимости, и так до тех пор, пока папа с мамой не смогут снова исполнять свой долг.

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