Труп сыктывкарки пролежал в кустах возле Эжвинской больницы шесть дней

Елену искали всем миром. А её тело оказалось совсем рядом - возле больницы.

Стали известны новые подробности в страшном деле сначала пропавшей, а затем обнаруженной погибшей возле Эжвинской больницы сыктывкарки Елены Харчилавы. Тело женщины лежало в заброшенных кустарниках шесть дней! Её удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения.

Не заметили тела

О том, что в Сыктывкаре вновь пропал человек, мир узнал от волонтеров отряда «Лиза Алерт» в Коми. Поиски 49-летней Елены Яковлевны Харчилавы были объявлены поисковиками 29 мая. Родные последней раз её видели живой 26 мая.

По данным следователей Коми, женщина привезли в больницу на скорой с травмой головы. Как утверждают источники, Елена была немного не в себе, с признаками алкогольного опьянения.

Врачи оказали ей помощь, сделали КТ, подлечили раны. Госпитализировать не стали и отпустили домой. Из медучреждения Елена ушла самостоятельно. И вот тут её следы потерялись... День, другой...

Шесть дней тело находилось возле здравницы, но его никто не заметил! Фото: из архива "КП"

— Ей некуда было ехать — ни денег, ни возможностей, — делилась позже сестра погибшей Ольга К.

Родные забеспокоились. Обратились к волонтёрам. Только через два дня Елену нашли погибшей — полиция отсмотрела камеры видеонаблюдения возле больницы.

— Нам позвонили из полиции и сказали: НП — значит, найден, погиб, — рассказали «Комсомолке-Коми» волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Мёртвая женщина оказалась в зелёной зоне, буквально в 100 метрах от входа в больницу. Шесть дней тело находилось возле здравницы, но его никто не заметил!

Смерть некриминальная

Предварительно, по информации СУ СК по Коми, смерть некриминальная. Следователи начали проверку, ими проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти женщины. в больнице так же проводится служебное расследование — стоило ли отпускать пациентку в подобном состоянии?

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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