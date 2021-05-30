В Сыктывкаре пропала еще одна женщина среднего возраста

Фото: «ЛизаАлерт» Коми

Отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил поиски Харчилавой Елены Яковлевны. Её местонахождение неизвестно с 26 мая 2021 года.

Жительнице Сыктывкар 49 лет (1971 год рождения). Приметы: рост 163 см, xудощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы. Не известно, во что она была одета и что имела при себе.

Напомним, нескольким днями ранее, 22 мая, в Сыктывкаре пропала еще одна женщина – Катаева Анна Павлиновна 1969 год рождения. Ее поиски волонтеры «ЛизаАлерт» Коми также объявили 29 мая.

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