В Сыктывкаре без вести пропала 51-летняя женщина

Фото: «ЛизаАлерт» Коми

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» Коми просят помощи в поиске пропавшей в Сыктывкаре женщины. Катаева Анна Павлиновна 22 мая 2021 вышла из дома и не вернулась.

Женщине 51 год (1969 год рождения). Приметы: рост: 155 см, нормальное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Была одета в белую куртку с коричневыми пятнами, черные брюки, белые кроссовки.

С собой у пропавшей была темно-коричневая сумка, телефон.

Всех кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анны Павлиновны просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 88007005452 или 02.

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