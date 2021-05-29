Застрелил и сжег: молодой парень из Коми расправился с хозяином лесной избы

Фото: архив КП

В Усть-Цилемском районе завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве 21-летним жителем Ижемского района.

По данным следствия, в августе 2020 года в лесной избе, расположенной на берегу реки Печора в 28 км от села Усть-Цильма, компания распивала спиртное. В какой-то момент между фигурантом и 56-летним хозяином избы возник конфликт.

Молодой парень схватил находившееся в избе двуствольное охотничье ружье. Сначала он выстрелил в голову мужчины, а потом застрелил 51-летнюю женщину, ставшую очевидцем преступления. От огнестрельных дробовых ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы содеянного, злоумышленник поджег избу и, прихватив ружье, скрылся на похищенной лодке. Костные останки потерпевших были обнаружены через два дня после пожара, в результате которого также уничтожено имущество на сумму более 140 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления. Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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