Житель Коми несколько лет издевался над двумя малолетними дочками

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Вынесен приговор 36-летнему жителю Сосногорска за истязание своих дочерей и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Следствием и судом установлено, что в 2019-2020 годах злоупотребляющий спиртным обвиняемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию и содержанию своих дочерей 2008 и 2009 годов рождения и причинял им физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Негодяй, возможно, еще долго бы издевался на девочками. Но он неосторожно поднял руку на взрослого, а тот молчать не стал. Так получилось, что многолетние преступления против несовершеннолетних были выявлены в ходе разбирательства по факту нанесения фигурантом побоев знакомому во время распития алкогольных напитков.

В ходе расследования злоумышленник не признал вину по предъявленному обвинению и отказался от дачи показаний. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

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