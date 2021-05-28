В Госсовет Коми внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Государственный Совет Коми внесен законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Депутаты предложили внести изменения в республиканский закон «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми». Их принятие планируется на заседании сессии парламента региона 24 июня.

– На протяжении длительного времени мы получали сигналы от родителей и людей преклонного возраста о том, что наши дети беспрепятственно и бесконтрольно приобретают в магазинах энергетические напитки, а затем их так же бесконтрольно употребляют в разных количествах. По оценкам медиков-наркологов, которые выступали в Государственном Совете, это наносит достаточно серьезный урон здоровью детей, – отметил один из инициаторов законопроекта, заместитель председателя Госсовета Сергей Артеев

Парламентарий добавил, что на федеральном уровне нет прямого запрета на розничную продажу данных напитков, поэтому субъекты РФ принимают решение самостоятельно. Артеев отметил, что подобные законы приняты более чем в 40 регионах. Замглавы Госсовета считает, что и в Коми такая инициатива найдет понимание и поддержку населения.

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