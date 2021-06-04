В Сыктывкаре в 2022 году благоустроят 11 общественных пространств

На выбор горожан было представлено 12 городских пространств: восемь сыктывкарских и четыре эжвинских территории. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Сыктывкаре подвели итоги голосования за благоустройство городских территорий в 2022 году, сообщает столичная мэрия.

В следующем году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 11 общественных пространств. Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года. На выбор горожан было представлено 12 городских пространств: восемь сыктывкарских и четыре эжвинских территории.

Результаты голосования за сыктывкарские территории

1 место – Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);

2 место – Сквер в районе дома по ул.Коммунистическая, 72 (1103 голоса);

3 место – Сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48 (744 голоса);

4 место – по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (645 голосов);

5 место – пешеходная зона по ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (527 голосов);

6 место – тротуар по ул.Ломоносова по в п.г.т. Краснозатонский (416 голосов);

7 место – пешеходная зона по ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (410 голосов);

8 место – пешеходная зона по ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (213 голосов).

Результаты голосования за территории в Эжве

1 место – пешеходная зона по ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);

2 место – пешеходная зона по ул.Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);

3 место – пешеходная зона по ул.Мира (от ТЦ "Марка") (514 голосов);

4 место – пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников (512 голосов).

Общественной комиссией было принято решение допустить к благоустройству в 2022 году сыктывкарские территории, занявшие с первого по седьмое место и все четыре территории в Эжвинском районе.

При формировании бюджета на 2022 год территория, занявшая восьмое место по городу, будет предложена к реализации за счет средств местного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в 2021 году на формирование комфортной городской среды выделено порядка 439 млн рублей (подробности)