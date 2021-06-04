В Сыктывкаре в 2022 году благоустроят 11 общественных пространств

На выбор горожан было представлено 12 городских пространств: восемь сыктывкарских и четыре эжвинских территории.
Фото: Екатерина САВЕНКО
В Сыктывкаре подвели итоги голосования за благоустройство городских территорий в 2022 году, сообщает столичная мэрия.
В следующем году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 11 общественных пространств. Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года. На выбор горожан было представлено 12 городских пространств: восемь сыктывкарских и четыре эжвинских территории.
Результаты голосования за сыктывкарские территории
1 место – Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);
2 место – Сквер в районе дома по ул.Коммунистическая, 72 (1103 голоса);
3 место – Сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48 (744 голоса);
4 место – по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (645 голосов);
5 место – пешеходная зона по ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (527 голосов);
6 место – тротуар по ул.Ломоносова по в п.г.т. Краснозатонский (416 голосов);
7 место – пешеходная зона по ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (410 голосов);
8 место – пешеходная зона по ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (213 голосов).
Результаты голосования за территории в Эжве
1 место – пешеходная зона по ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);
2 место – пешеходная зона по ул.Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);
3 место – пешеходная зона по ул.Мира (от ТЦ "Марка") (514 голосов);
4 место – пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников (512 голосов).
Общественной комиссией было принято решение допустить к благоустройству в 2022 году сыктывкарские территории, занявшие с первого по седьмое место и все четыре территории в Эжвинском районе.
При формировании бюджета на 2022 год территория, занявшая восьмое место по городу, будет предложена к реализации за счет средств местного бюджета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми в 2021 году на формирование комфортной городской среды выделено порядка 439 млн рублей (подробности)