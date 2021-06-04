В Сыктывкаре женщина лишилась селезёнки за смайлик в социальной сети

Фото СУ СК по Коми.

Вечером 2 июня жительница Сыктывкара Анна подверглась домашнему насилию (Имя изменено по просьбе потерпевшей. - Ред). Её жестоко и безжалостно избил сожитель. Потерпевшая находится в хирургическом отделении №1 Эжвинской городской больницы, её жизни уже ничего не угрожает, что нельзя сказать о здоровье, ведь в результате побоев у женщины произошёл разрыв селезёнки.

- Мы оба находились дома. Я сидела на диване, а он ковырялся в компьютере. Как оказалось, он читал мои переписки в социальной сети. В одной из переписок наткнулся на отправленный мною улыбчивый смайлик незнакомому мужчине, который я отправляла вместе с вопросом «Что продаёте?», - рассказала Анна.

За безобидный смайлик женщина расплатилась селезёнкой. Фото: Александра САВИНОВА

Дело в том, что женщина часто мониторила группу «Отдам даром», и этот мужчинав соцсетях (Анна даже не вспомнила его имени) опубликовал фотографию, на которой было несколько телевизоров и комод. Анна и уточнила. Сожителя задел именно смайлик, сначала он начал оскорблять женщину разными словами, затем ударил телефоном по лицу, а потом с ноги в живот... Анна начала задыхаться.

- Что было дальше, помню смутно, а он усмехался, что я якобы притворяюсь, - чуть не плачет Анна.

Скорую помощь и полицию вызвал, на сегодняшний день, сам садист, сообщив, что у женщины перелом ребра. Мужчину забрали в отделение, а потерпевшую повезли в травматологию, оттуда она поехала к своей матери.

- Дышать было больно. Ночью встала попить воды и потеряла сознание. Мама рассказала, что проснулась от грохота, подошла ко мне, а я была вся белая с синими губами. Мама сразу вызвала скорую и в 4 утра меня увезли в Эжву. В обед экстренно повезли в операционную, на снимке был зафиксирован разрыв селезёнки. Пришла в себя только сегодня и узнала, что мне удалили селезёнку, - с трудом делится женщина.

В карточке, при поступлении в больницу указано «Состояние после обморока. Перелом 7-8 ребра слева».

В больницу поступила с переломом двух ребёр. Фото: Александра САВИНОВА

Сейчас Анна чувствует себя удовлетворительно, однако жалуется на боли внизу живота, поэтому обратилась к лечащему врачу. Тот пояснил, что из-за разрыва селезёнку кровь растеклась по всему организму, от этого и были боли и дышать было трудно. Также в течение всего дня у пострадавшей держится температура.

«Комсомолке» выяснила личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый Денис Владимирович А. Самое удивительное, что после случившего его продержали в отделении два часа и отпустили домой!

Насильник гуляет на свободе. Фото: Александра САВИНОВА

3 июня, когда стало известно об ухудшении состоянии потерпевшей, подозреваемого снова задержали, а сегодня отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Печорец жестоко зарезал сожителя своей бывшей девушки (подробности)