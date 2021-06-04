Печорец жестоко зарезал сожителя своей бывшей девушки

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве сожителя бывшей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году обвиняемый расстался с девушкой. В феврале 2021 года в квартире дома по улице Булгаковой пьяный фигурант на почве ревности напал на 36-летнего сожителя своей бывшей возлюбленной. Злоумышленник нанес мужчине множественные удары ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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