Минпросвещения защитило учителя из Коми, который выложил фото для конкурса худших туалетов

Фото: с сайта конкурса

Учитель школы №2 в Вуктыле получил выговор за фото туалета в учебном заведении, которое он отправил на конкурс, организованного компанией «Domestos». Педагог решил поучаствовать в акции, в которой выбирали худший школьный туалет. Руководство образовательного учреждения решило, что такой поступок – это недопустимое поведение.

Однако за учителя вступилось Минпросвещения. Оно напомнило руководству школы, что оно должно заниматься проблемами, которые касаются непосредственно учебного заведения: улучшение условий для обучения и качество образования.

- Фокус внимания территориальных органов должен быть направлен исключительно на решение проблем и оснащение школ всеми необходимыми удобствами. Реакция управленцев в городе Вуктыл является недопустимой, - цитирует ведомство издание «Daily Storm».

Ранее администрация Вуктыла заявила, что участие школы в конкурсе является ее дискредитацией. Власти добавили, что во второй школе учился известный военный, чье имя носит учебное заведение, и это порочит его память. Руководству школы пришлось извиняться перед матерью афганца, погибшего на войне.

Особенно эмоционально охарактеризовал действия учителя руководитель исполнительного комитета Коми региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александр Рассохин. Он назвал педагога «безмозглым».

- А то, что безмозглый «учитель» подал такую заявку на конкурс худшего туалета от школы, носящей имя погибшего в бою воина-интернационалиста, закончившего эту школу Геннадия Кравченко, выходит за все гласные и не гласные нравственные нормы, - написал он в социальных сетях и получил тонну критики от комментаторов.

Сейчас школа в Вуктыле находится под особым контролем. Добавим также, что республиканской школе не удалось выиграть в конкурсе на звание худшего туалета России и получить главный приз – ремонт санузла.

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