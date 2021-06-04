Западный ветер принесет в Коми тепло

В Сыктывкаре 4 июня будет комфортно. Фото: из архива "КП"

Прогноз погоды по Республике Коми на 4 июня представляет Коми ЦГСМ.

В Республике Коми 4 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, днем на крайнем северо-востоке порывами 15-18 м/с. Температура ночью +6...+11, местами в восточных районах -1...+4, днем +21...+26, на крайнем северо-востоке +13...+18°С.

В Сыктывкаре 4 июня будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +24...+26°С.

Прогноз погоды по Республике Коми на 5-6 июня

5 июня ожидается переменная облачность. В северных районах ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. В южных районах преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в южных районах 2-7 м/с. Температура ночью +7...+12, днем в северных районах +11...+16, местами +17...+22, в южных районах +23...+28°С.

На крайнем северо-востоке облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, порывами 15-17 м/с. Температура ночью и днем +3...+8°С.

6 июня в северных районах облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, днем порывами 12-14 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +6...+11, на крайнем северо-востоке ночью и днем 0...+5°С.

В южных районах переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 4-9 м/с. Температура ночью +7...+12, днем +17...+22, на крайнем юге +23...+28°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло возвращается в Коми! (подробности)