Выброшенных на повороте на Верхний Чов новорожденных живых хомячков выходить не удалось

Фото: из личного архива героя публикации

23 мая сыктывкарка Ксения Соколова выложила пост в группу приюта «Друг» с с необычной находкой в районе Верхнего Чова. Во время прогулки на поле у поворота на Верхний Чов на глаза ей попалась баночка с опилками и кормом, а в банке находились, как выяснила девушка позже, шесть новорожденных джунгарских хомячков! Живых! Но без мамы.

- У меня нет слов.... Люди ну почему вы так жестоки. Ну не нужны вам малыши, утопите... Зачем на верную гибель мучительную отправлять?! Ребят, что теперь с этим делать? Утопить рука не поднимается... Зачем-то же я оказалась в это время в этом месте... Помогите советом, - молила о помощи девушка.

Сыктывкарцы стали пристально следить за судьбой маленьких найдёнышей, предложили попробовать самой выходить малышей с помощью сливок или отнести в зоомагазин.

- Двоих хомячков приютила волонтёр, четверых выхаживала я сама, - рассказала девушка, - Двое из 6 уехали сразу к девочке волонтеру. Один из двоих у нее умер на следующий день.

Детеныши хорошо восстанавливались. Даже начали есть, спать, ходить в туалет, сообщает Ксения Соколова.

- К сожалению, позавчера умер последний хомяк. Он уже открыл глазки и был вполне самостоятельный, планировали пристроить малыша в добрые руки, - сообщила девушка, - Меня сразу предупреждали, что таких маленьких практически нереально выкормить. Но попробовать всё-таки стоило, что я и сделала. Увы!

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