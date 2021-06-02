«Бубик учится ходить на трех лапах»: котенок из Коми, которому отрубили лапу, радуется жизни

Улицу он запомнит навсегда… Фото: Александра САВИНОВА

Не успела утихнуть новость о живодёре, замучившего добермана до смерти, которого прохожие обнаружили в лесном массиве, как жителей Сыктывкара вновь потрясла новость о жестоком обращении с животным, но на этот раз несчастным оказался котёнок по кличке Бубик. Малышу неизвестные живодеры… отрубили лапку!!! «Комсомолка» узнала, как сейчас живёт малыш.

В ветклинике уверены, что это дело рук человека. Фото: Александра САВИНОВА

Улицу он запомнит навсегда…

20 мая в сети Интернет появились шокирующие фото: у котёнка подчистую отсутствует передняя лапка. Отрублена! Как выяснится позже, бедняга лишился лапки «благодаря» живодёру, который безжалостно поиздевался над беззащитным животным.

– Кто-то днём отрубил котёнку переднюю лапку!!! – прокричали в группе «Общественное движение «Дырнос – наш общий дом».

Как рассказала «КП-Коми» хозяйка которебёнка Надежда К., 6 июня малышу Бубику исполнится только год. Котик абсолютно домашний и, несмотря на юный возраст, гулять никогда не рвался, хотя любимым занятием было сидеть на окне и смотреть на улицу.

– Для нас была шоком эта ситуация. Видимо, Бубик решил в такую жару просто освежиться, осмелел и выпрыгнул через окно. Нас с дочкой не было дома, – пояснила хозяйка.

Неизвестные отрубили малышу переднюю лапку. Фото: Александра САВИНОВА

Хвостатый герой!

Малыш остался жив, но сильно изувечен. Несмотря на боли, Бубик сумел добраться до дома.

– В кровавом состоянии Бубика обнаружила дочь, когда пришла со школы. У ребёнка была истерика. Даже на трёх лапах он сумел добраться до дома. В ветклинике нам прямо сказали, что это дело рук человека, слишком ровно всё, – горюет Надежда.

К счастью, операция прошла успешно. Котёнок Бубик весь вечер отходил от наркоза, говорит Надежда. По её словам, местные жители подозревают, обитающих неподалёку и ведущих асоциальный образ жизни людей.

– Утром состояние Бубика было подавленное. Вечером поедем на перевязку, – добавила Надежда.

«Комсомолка» поинтересовалась, в каком состоянии находится Бубик спустя две недели после случившегося.

– Бубику гораздо лучше, идёт на поправку и учится жить по-новому, ходить на трех лапах. Прыгает, как кенгуренок. Иногда от меня ускачет, лови только. Правда, наверх боится еще прыгать, максимум на стул по высоте.

На трёх лапках котик сумел добраться до дома. Фото: Александра САВИНОВА

– Что касается полиции, то заявление мы подали, ведётся проверка и поиски преступника, – поделилась Надежда.

Вы звери, господа!

Отметим, что за прошедший месяц произошло несколько случаев жестокого обращения с животными.

Так, в середине мая очевидцы разместили в социальных сетях видео, на котором видно, как мужчина, выгуливая свою собаку, в какой-то момент начинает её остервенело избивать. На замечание очевидца хозяин щенка ответил, что воспитывает его, как хочет и пригрозил расправой автору видео.

А ранее Сыктывкар и всю республику взбудоражила новость об измученном до смерти добермана – собаку оставили умирать в лесу, предварительно привязав к дереву двумя намордниками, связав лапы. Пёс погиб мучительной смертью.

В обоих случаях заведены уголовные дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными», максимальное наказание по данной статье грозит лишение свободы до пяти лет.

К счастью, преступников стараются найти по горячим следам, но это не всегда удаётся, а порой бывает вообще невозможно доказать вину живодёра, но это другая история…

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