В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту измученного до смерти добермана

Фото: приют для собак «Друг»

В Сыктывкаре живодеры до смерти замучили добермана. Жестокие фотографии появились в социальных сетях. На них изображено привязанное поводком к дереву животное, которое умерло на холоде.

Прокуратура Коми сообщила, что по данному факту была проведена проверка и в результате было возбуждено уголовное дело.

- В ходе проверки стало известно, что неустановленное лицо в лесополосе вблизи дома 23 по улице Воркутинская в период времени до 18 апреля 2021 года с целью причинение боли и страданий животному умышленно привязало собаку породы «доберман» к дереву, лишив ее возможности к передвижению, потреблению пищи и воды, что привело к гибели животного. По итогам рассмотрения представленных прокуратурой материалов дознавателем возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве инцидент.

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