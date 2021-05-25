В МВД Коми заинтересовались живодерами, отрезавшими лапку котенку

Неизвестные отрубили животному переднюю лапку
Фото: Архив "КП"
Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту жестоко обращения с животным. Внимание стражей порядка попал акт зверского издевательства над маленьким котенком: неизвестные отрубили питомцу лапку.
Все произошло в местечке Дырнос. Бубик, так зовут котенка, обычно не рвется на улицу, но в этот день пошел освежиться и ушел через окно, говорят хозяева питомца. В ужасном состоянии его уже найдут позже, когда маленькая хозяйка Бубика заметила его лежащим на дороге по дороге домой.
Специалисты из ветеринарной клиники подтвердили худшую версию сыктывкарцев - Бубику отрезал лапку человек, так как слишком ровная плоскость ранения. Кто-то искалечил годовалого котенка целенапрвленно.
Теперь сотрудникам полиции предстоит установить личность живодера.
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