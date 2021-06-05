Собачники из Сыктывкара натравили двух алабаев на дворняжку

Мирная прогулка завершилась растерзанием двумя алабаями маленькой дворняжки. Фото: скрин с видео.

Соцсети опять взрываются ужасающими кадрами жесткого видео: собачники из сыктывкарского поселка Краснозатонский натравили двух алабаев на дворняжку и спокойно смотрели, как псы рвут животному потроха. Как объяснили герои видео - на поразительное равнодушие есть удивительные причины.

Видео появилось в соцсетях и уже вызвало волну народного негодования. С гневными криками традиционно подключились зоозащитники, на что живодеры невозмутимо ответили - таким образом они защитили свою третью собаку, спаниеля, от возможных нападок двортерьера.

На видео картина следующая: двое мужчин и женщина чинно-мирно гуляют с коляской и большими белыми собаками, двумя огромными алабаями, рядом юлит спаниэлька. Вдруг подбегает некая дворняжка, и тут же алабаи набрасываются на мелкую, дерзкую и беззащитную и начинают рвать ее на куски. Хозяева алабаев при этом НИ-ЧЕ-ГО не делают, только аккуратно задним ходом отодвигаются в сторонку.

- Данная собака уже нападала на нашу спаниэль, и очень хорошо ее потрепала, - объясняет хозяйка алабаев. - Это собака-агрессор, и хозяин ничего не делает, чтобы ее усмирить.

С ней категорически не согласны другие пользователи соцсетей, утверждая, что потрепанная алабаями собака ни в жизни ни на кого не нападала. Со слов местных, маленькая дворняга миролюбива и никого не трогала.

Мнения разошлись. В любом случае многие пользователи соцсетей считают, что любое насилие - не выход.

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