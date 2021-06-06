Менее 1% людей заболевают коронавирусом после прохождения вакцинации

Михаил Мурашко: "Сделавшему прививку человеку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме". Фото: Артем КИЛЬКИН

Ни одна вакцина против коронавируса не дает стопроцентной защиты, однако риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания небольшой существует. Мы видим сегодня всех, кто прошел вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией - это менее 0,8%. Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации", - сказал он.

При этом сделавшему прививку человеку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме. "Есть пациенты, у которых может развиться заболевание, они чаще имеют какие-то иммуносупрессивные заболевания, связанные с подавлением иммунитета или какой-то особенностью иммунной системы, а также пациенты, имеющие тяжелые хронические неинфекционные заболевания", - добавил глава Минздрава РФ.

"Мы всегда оцениваем риски. У вакцинированных пациентов они минимальны. Поэтому мы говорим о коллективной ответственности - чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для всех людей риски [заболеть] становятся минимальными", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня в очном формате. Тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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