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Здоровье6 июня 2021 11:40

За сутки в Коми вылечились от ковида более 50 человек

Но есть и плохие новости
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Новых смертей за сутки не зафиксировано.

Новых смертей за сутки не зафиксировано.

Фото: "КП" Архив

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 июня в России 9163 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 35 новых случая.

Сейчас в республике 44 354 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 944 человека (за сутки выздоровел 53 пациента).

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