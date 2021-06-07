Число выздоровевших от коронавируса в Коми превысило 43 тысячи человек

В Коми увеличилось число инфицированных COVID-19 Фото: Архив "КП"

Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в каждом регионе страны.

Так, в Коми подтверждено наличие 34 новых зараженных коронавирусной инфекцией. При этом общее количество заболевших достигло 44 388 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 76 пациентов, а за всё время пандемии – 43 020. Смертью не закончился ни один случай заболевания. За всё время пандемии в Коми от коронавируса скончались 968 пациентов.

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