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Здоровье7 июня 2021 11:36

Число выздоровевших от коронавируса в Коми превысило 43 тысячи человек

За сутки диагноз был поставлен еще 34 жителям республики
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число инфицированных COVID-19

В Коми увеличилось число инфицированных COVID-19

Фото: Архив "КП"

Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в каждом регионе страны.

Так, в Коми подтверждено наличие 34 новых зараженных коронавирусной инфекцией. При этом общее количество заболевших достигло 44 388 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 76 пациентов, а за всё время пандемии – 43 020. Смертью не закончился ни один случай заболевания. За всё время пандемии в Коми от коронавируса скончались 968 пациентов.

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