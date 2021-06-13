С 15 июля жители Коми могут подать заявление на получение 10 тысяч рублей на ребенка

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Жители Коми, воспитывающих детей школьного возраста, смогут рассчитывать на помощь государства при сборе ребенка к новому учебному году. Родителям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет.

Обратиться за получением пособия можно будет уже с 15 июля. Заявление нужно будет заполнить либо на портале Госуслуг, либо очно – в отделениях МФЦ или ПФР. Заявки на выплату будут приниматься вплоть до конца октября.

Также деньги выделят и на граждан с ограниченными возможностями, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Возрастной ценз – с 18 до 23 лет.

Как уточнили в федеральном Минтруде, семьи с первоклассниками получат деньги лишь в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября текущего года.

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