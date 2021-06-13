Роспотребнадзор Коми назвал самые зараженные коронавирусом города

Названы города-лидеры по количеству заражений COVID-19 Фото: Архив "КП"

Сыктывкар и Ухта вновь возглавляют рейтинг городов по количеству выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным, предоставленным региональным Роспотребнадзором, из 50 фактов заражения 17 приходятся на столицу Коми, 16 – на Ухту.

Отметим, что за последний месяц это самый высокий показатель заражения COVID-19. Общее число заболевших близится к отметке 47 тысяч.

Отмечается, что более 1,2 тысяч человек сейчас находятся под наблюдением медиков. Им оказывается вся необходимая помощь.

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