В Сыктывкаре молодая мать ударила дочь по голове, пытаясь ее успокоить

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре молодая мама попала в неприятную ситуацию. Ее соседи записали на видео, как она бьет свою дочь и волочит ее по грязной дороге. Ролик, который находится в распоряжении редакции, был опубликован в социальных сетях.

На кадрах видно, как девушка быстрой походкой направляется к своей дочери, примерно трех лет, которая сидит на пыльной дороге и громко плачет. Рядом с ней мальчик постарше, предположительно, ее брат. Женщина не находит лучшего способа успокоить ребенка, чем ударить ее по голове. От удара малышка падает на землю и начинает кричать еще сильнее.

- «Встала! Встала!», - кричит на девочку мать.

Фото: скриншот видео

После этого девушка хватает дочь за руку и буквально волочит плачущего ребенка по земле. В какой-то момент мать вновь выходит из себя и резким движением руки подбрасывает девочку за руку, отчего та падает.

Видео завершается тем, что мать и дочь уходят домой, следом за ними уходит и мальчик. Как сообщают соседи, в тот вечер мама ребёнка была пьяна и такое поведение для нее не редкость.

Фото: скриншот видео

«КП-Коми» направила запрос в региональное МВД с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания статьи ответ был еще не получен.

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