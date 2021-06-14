В Коми 55 человек заразились COVID-19 за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 достигло отметки 44 690 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. По его данным, показатель вырос за сутки на 55.

Отмечается, что из всего числа инициированных 43 562 удалось выздороветь. Только за прошедшие 24 часа из больниц был выписан 31 пациент.

Всего за все время пандемии было зафиксировано 968 фактов летального исхода в результате COVID-19.

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