Минтруд России разработал проект выходных дней в 2022 году

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В 2022В 2022 году жителей Коми ждет почти 30 праздничных выходных дней. Это следует из проекта Минтруда, который опубликован на официальном портале.

Так, согласно документу, выходными днями будут считаться даты с 31 декабря по 9 января, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября.

К слову, майские праздники традиционно разбиты рабочими днями. Ведомство заявило, что в 2022 году не намерено продолжать опыт, предложенным в этом году президентом России Владимиром Путиным, объединять выходные в длинные нерабочие дни. Уточним, что если проект одобрят, россияне будут отдыхать 30 апреля - 3 мая и 7 - 10 мая.

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Михаил Загайнов

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