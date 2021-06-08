В Ухте в черте города забил нефтяной источник

Вокруг «нефтеносного источника» поставили ограждение. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

На днях на улице Куратова районе дома №22 в Ухте появилась странная лужа. Булькающий источник с крайне специфическим запахом напомнил горожанам выход нефти на поверхность. Как оказалось, это действительно нефть.

Вчера, 7 июня, на место выезжали сотрудники управления администрации по делам ГО и ЧС, а также представитель отдела экологии. Теперь нефтяную лужу «мониторит» управление ЖКХ. Вокруг «нефтеносного источника» поставили ограждение.

В соцсетях уже отписалась администрация города. Дескать, вопрос на контроле, странная лужа не имеет угрозы для жизнедеятельности населения, её содержимое не может попасть в водные объекты.

В соцсетях уже отписалась администрация города. Дескать, вопрос на контроле. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Мы связались с горным инженером Дмитрием Мартемьяновым. Специалист теперь работает в историко-краеведческом музее Ухты, а до этого долгие годы занимался экотуризмом и точно знает все об нефтяной истории города.

– Да, это нефть. И неудивительно. Вся Земляничная гора (теперь территория коттеджного поселка Земляничная поляна недалеко от ул. Куратова) была перерыта. Там сотни скважин, которые принадлежали Чибьюскому месторождению. Его разрабатывали в 40-е года XX века, после — в конце 40-х консервировали. Но, скорее всего, не самым лучшим образом. Возможно, пластовое давление дало такой результат – нефть вышла на поверхность, – констатировал специалист.

Также Дмитрий Мартемьянов добавил, что в этом нет ничего удивительного – почти вся современная городская застройка в Ухте стоит на консервированных скважинах. Угрозы для жителей они не несут. Вот уж действительно, Ухта – Родина Российской нефти.

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