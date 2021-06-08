Жеребёнком-далматинцем из Коми заинтересовался владелец одного из известнейших конных клубов России

Фото: конный центр "Аврора"

В Сыктывкаре, в конном центре «Аврора» семьи Денисовых родился необычный малыш – «звездный расписной Ижмарин». Расцветка жеребенка крайне необычная, редкая, местные наперебой сравнивали малыша то с зеброй, а то и с далматинцем.. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми … и не только! Наталье Денисовой стали писать коллекционеры с просьбой продать малыша.

Также Наталье написал и Евгений Матузов, владелец конной базы «Аванпост», расположенной на окраине старинного города Можайск, он захотел приобрести сыктывкарского жеребёнка-далматинца.

Фото: скринфот сообщения Натальи Денисовой

- Можете поставить меня первым в очереди (для покупки жеребца Ижмарина)? - написал Евгений хозяйке конного центра «Аврора» Наталье Денисовой. – У меня много чубарых кобыл, хотел им именно жениха такой масти приобрести.

Также владелец самой известной конной базы предложил обменять Ижмарина на другого видного жеребёнка, у которого тоже есть пятнышки на задней части и глазки обведены природой белой каймой. Евгений Матузов заверил, что его жеребёнок тоже особенный, с хорошей генетикой – «спортивная помесь хороших кровей».

«Комсомолка» пообщалась с Натальей Денисовой.

- Нам было очень приятно, что к нам обратился сам лично Евгений Матузов. Его конная база современная, крутая и самая известная в России и за рубежом. Конечно, Ижмарину было бы комфортно проживать у Евгения. Пока мы не готовы продавать нашего жеребца, он ещё маленький, нуждается в своей маме, но если в нашем центре начнутся финансовые трудности, нам придётся сделать выбор в пользу всего хозяйства и продать Ижмарина. Но пока я не могу даже думать об этом, - сообщила Наталья Денисова.

Фото: конный центр "Аврора"

Как известно, зимой на конном центре случился пожар, до сих пор идут восстановительные работы. В субботу на конный центр приезжали волонтёры, чтобы помочь семье убрать до конца территорию после пожара.

- Я очень благодарна людям за их труд, без них работы бы велись куда дольше, хоть мне было неловко просить о помощи… Мы любим гостей нашего Центра, всегда приглашаем к нам, показываем своё хозяйство. У нас своя атмосфера, своя жизнь и мы бесконечно рады делиться ей с окружающими, особенно с детьми. В век развитых технологий приятно подарить родителям и детям час «без гаджета в руках» и увидеть искреннюю их радость от общения с лошадьми и другими животными, - сообщила хозяйка Центра.

На сегодня о конном центре «Аврора» благодаря жеребцу Ижмарину заговорили в Европе.

- Мне позвонила подруга из Латвии, сказала ролик на Ютубе про нашего жеребенка просто взорвал интернет, и теперь малыш прославился на всю Европу своей невероятной чубаростью! Заговорили и о нашем сыктывкарском конном центре, а подруга с гордостью говорит – я их знаю! – радуется Наталья Денисова, - Меня это, конечно, льстит. Я люблю всех своих подопечных, даже бездомных кошек, которые сами пришли в наш двор.

Бездомных кошек поначалу семья пыталась пристраивать в «добрые» руки, но люди неохотно забирали хвостатых, было мало времени, чтобы пообщаться с человеком перед тем, как отдать животное, поэтому пришлось разрешить кошкам жить во дворе, кормить и любить.

- Мои хитрые пушистики запомнили, когда я выхожу доить коз, идут следом за мной, ждут молока. Я подою коз, разолью им по мисочкам парного молока – выливаю им всё до последней капельки. Они дают себя гладить, ловят грызунов – теперь мы знаем каждого своего котика и рады, что они выбрали наш двор для жизни.

Наталья Денисова не ожидала, что необычный чубарый конь «звёздный расписной Ижмарин» всполошит почти всю планету.

- Мне каждый день приходят сообщения с поздравлениями, все рады рождению такой звёздочки, хотят о нём всё узнать, расспрашивают про его характер или просто желают счастливой жизни малышу! Наш Ижмарин – это большой «привет» от его деда Арбата, его благодарность за счастливую жизнь с нами. Арбат всегда будет в наших сердцах, а его частичка бегает у нас в загоне рядом с мамой и ластится к нам. Сильная генетика дедушки будет и дальше передаваться через поколения, напоминая нам о временах жизни с Арбатом, - завершила Наталья Денисова.

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