В Коми изменились правила онлайн-торговли лекарствами

Фото: сайт Госдумы РФ

Теперь и несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. На сайте Госдумы рассказали подробно о новых правилах.

Постановлением от 31 мая 2021 года Правительство РФ уточнило требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. С 1 сентября 2021 года начнет действовать новый порядок — несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.

Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Как можно сделать онлайн-заказ лекарства?

Можно через сайт, мобильное приложение (если оно есть), по телефону. Ваши данные аптечная организация обязана защищать в соответствии с законодательством РФ.

Важно: при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше установленных в самой аптеке.

А препарат не вскроют по дороге?

В соответствии с постановлением Правительства РФ заказ должен быть в герметичной упаковке. Если в заказе несколько препаратов, требующих отдельного хранения, их разделят по разным упаковкам, а те лекарства, которые требуют особых температурных условий хранения, привезут в специальных сумках.

Важно: ответственность за условия хранения и качество лекарств всегда несут сами аптечные организации, даже если медикаменты куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Как я получу онлайн-заказ лекарства?

Вам его передадут по адресу, указанному в договоре. Если вы не сможете, заказ могут принять ваши родственники или друзья, если они предъявят (можно в электронном виде) квитанции или другой документ, подтверждающий оплату заказа или заключение договора на доставку.

Когда вам привезут заказ, обязательно проверьте целостность упаковки до того, как оплатить заказ.

Я могу отказаться от онлайн-заказ лекарства?

Вы вправе отказаться от доставленного препарата надлежащего качества до оплаты заказа. В этом случае оплачивается только услуга по доставке. В случае доставки заказа ненадлежащего качества вы можете вернуть заказ, не оплачивая ничего вообще, или потребовать надлежащее исполнение заказа.

В случае если доставка заказа произведена в установленные договором купли-продажи сроки, но заказ не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с покупателем.

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