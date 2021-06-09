В Коми перестали умирать люди с диагнозом COVID-19

В Коми увеличилось число инфицированных COVID-19 Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Коми за последние сутки коронавирус выявили у ещё 37 человек. При этом общее количество заболевших достигло 44 458 случаев.

С выздоровлением было выписано всего 43 191 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 103 пациента. Смертью не закончился ни один случай заболевания (за всё время пандемии – 968).

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