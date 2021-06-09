Концерт "Помним. Гордимся. Сохраним" собрал полный зал любителей военно-патриотической песни

Концерт проекта "Помним. Гордимся. Сохраним" прошёл при полном аншлаге. Фото: Нина ЮШКОВА

8 июня в Сыктывкаре в Академическом театре драмы им. В. Савина состоялось главный концерт культурно-просветительского проекта "Помним. Гордимся. Сохраним", организованным Финно-угорским культурным центром России.

Хедлайнером мероприятия выступил Игорь Русский, поэт, композитор, члена Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, артисты из Республики Коми.

Выставка, посвящённая вкладу оленно-транспортных батальонов в дело Великой Победы. Фото: Нина ЮШКОВА

- Сегодняшний концерт – музыкальный итог нашего масштабного просветительского проекта. Здесь представлена выставка, посвящённая вкладу оленно-транспортных батальонов в дело Великой Победы, создан буклет, проводятся творческие встречи и концерты – открыла мероприятие руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова.

Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Фото: Нина ЮШКОВА

С приветственным словом также выступил министр национальной политики Республики Коми Роман Носков, он выразил благодарность Финно-угорскому культурному центру России за то, что помимо этнокультурных мероприятий, Центр создал проект, посвящённый сохранению памяти о победе в Великой Отечественной войне, воспитанию в молодом поколении патриотизма и духовно-нравственных ценностей.

Министр национальной политики Республики Коми Роман Носков. Фото: Нина ЮШКОВА

Концерт стартовал с выступления военного оркестра войсковой части города Сыктывкар под руководством почётного работника культуры Республики Коми, майора Сергея Монастырского.

Игоря Русских исполнил авторские песни о России, войне, дружбе. Особенно зрителям понравилась песня о Бессмертном полке. Артист признался, что одна из его шутливых песен входила в репертуар Иосифа Кобзона.

Игорь Русский, поэт, композитор, члена Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Фото: Нина ЮШКОВА

Театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи под руководством Оксаны Аксановой показал фееричное шоу – дефиле новой коллекции, навеянной традиционными коми костюмами.

Театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи под руководством Оксаны Аксановой. Фото: Нина ЮШКОВА

Танцевальный коллектив "Май" представил хореографическую зарисовку "Город", посвящённую родному Сыктывкару.

Артисты группы "Балайка" им. С. Налимова совместно с солисткой из Усть-Куломского района Ксенией Мишариной исполнили музыкальные композиции на русском и коми языках о великой истории нашего Отечества и любви к Родине.

Вокальный ансамбль Главного управления МЧС России по Республике Коми "Пламя 21" под руководством Александра Данько. Фото: Нина ЮШКОВА

Вокальный ансамбль Главного управления МЧС России по Республике Коми "Пламя 21" под руководством Александра Данько выступил с песнями о доблестной службе и гордости за Россию.

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль песни и танца "Сигудэк" Фото: Нина ЮШКОВА

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль песни и танца "Сигудэк" посвятил серию своих номеров вокальным и хореографическим традициям коми народа.

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль песни и танца "Сигудэк". Фото: Нина ЮШКОВА

Перфоманс сыктывкарского Театра мод на тему Государственного флага Российской Федерации стал ярким завершением концерта.

Перфоманс сыктывкарского Театра мод на тему Государственного флага Российской. Фото: Нина ЮШКОВА

Зрительный зал собрал сотрудников подразделений и Управления Росгвардии по Коми, МЧС России, военнослужащих войсковой части Сыктывкара, ветеранов и всех поклонников военно-патриотической песни.

Творческие встречи с гостем Коми – Игорем Русских продолжатся. 9 июня в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации состоится знакомство с художественными руководителями ансамблей, хоровыми коллективами, специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Коми. Участники обсудят актуальные вопросы развития вокально-хорового жанра и патриотического воспитания молодёжи через популяризацию военно-патриотической песенной тематики. В этот же день музыкальная программа проекта завершится концертом в Сыктывдинском районном доме культуры для учащихся школ с. Выльгорта.

Организатор культурно-просветительского проекта "Помним. Гордимся. Сохраним" - филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми в рамках реализации Гранта главы региона в области культурно-досуговой деятельности.

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