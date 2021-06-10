Каждый пятый житель Коми рассматривает возможность переезда на юг ради новой работы

Фото: pexels.com

С начала года более 285 тысяч жителей регионов СЗФО, которые искали работу и размещали резюме на hh.ru указали в информации о себе, что готовы или желают переехать в другие регионы России ради работы. На Коми приходится почти 35% таких соискателей.

Часто жители Северо-Запада страны упоминают в качестве вариантов релокации Москву и Московскую область, а также регионы внутри СЗФО. На долю тех, кто рассматривает возможность переезда ради сезонной или постоянной работы в Южный Федеральный округ, приходится 3% резюме или почти 8 400 человек. В свою очередь в Республике Коми от общего числа желающих переехать куда-либо на южные регионы приходится 19% резюме или полтысячи соискателей.

В топ-10 самых заинтересованных в работе вошли представители из сфер «Производство», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья», «ИТ, телеком», «Высший менеджмент»

Интересно, что в Коми мужчины-соискатели чаще, чем женщины-соискательницы указывают, что хотели бы поехать на юг страны для поисков работы (63% против 37%). Что касается возрастного состава, то переезд в большинстве своем упоминают соискатели в возрасте от 25 до 34 лет –36%, а также каждый третий ищущий работу в возрасте от 35 до 44 лет.

Примечательно и то, что чем выше рабочий стаж соискателей в Коми, тем больше их желание переехать в регионы ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом работы от 15 лет в 30% резюме указывали возможность релокации, а соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет лишь в 5% случаев. При этом переезжать на юг в поисках работы, как правило, готовы представители различных сфер, которые уже имеют высшее образование (78% соискателей), со средне-специальным образованием таких соискателей меньше – 13%.

Интересную тенденцию мы наблюдаем в ожидаемых зарплатах. Жители региона, готовые к переезду на юг, в своих резюме указывают среднюю ожидаемую зарплату около 70 тысяч рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в ЮФО на 67%, а также больше на 61% средней ожидаемой зарплаты жителей Коми, которые не хотят покидать город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рубщик мяса, художник по свету, асессор

Рассказываем все о странных вакансиях в Коми (подробности)