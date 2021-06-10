В Коми продолжает увеличиваться суточное количество зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Коми Фото: архив "КП"

В Коми за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 39 человек. Об этом сообщает федеральный Минздрав. Стоит отметить, что число зараженных COVID-19 в республике начал расти после длительных майских каникул.

Уточняется, что за сутки выздоровели 98 пациентов, за все время пандемии этот показатель достиг 43 289. Общее количество зараженных, по состоянию на 10 июня, 44 497 человек. Смертей от COVID-19 за минувшие 24 часа зафиксировано не было. Жертвами вируса за все время стали 968 человек.

Напомним, ранее власти Коми заявили, что при ухудшении эпидобстановки в регионе и росте летальности в республике может быть введен очередной локдаун. Однако, по словам главы Коми Владмира Уйба, этого можно избежать, если население начнет охотнее вакцинироваться.

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