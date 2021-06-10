Медведица Пужа спустя год вернулась в родные леса Коми

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми

Любимица жителей Коми медведица Пужа спустя год вернулась в Койгородский район республики. Теперь она будет жить в национальном парке.

Предыдущие долгие месяцы Пужа провела в Твери, в Центре спасения медвежат-сирот. Там малышку выходили и научили всему тому, что она сейчас знает.

Пужа потеряла свою маму в прошлом году. Она вышла к людям в истощенном состоянии – вес крохи составлял всего 4 кг, когда у ее сородичей этот показатель доходит до 10 кг. К слову, и необычную кличку Пужа получила из-за своих личных качеств – медведица была очень пугливой.

Сейчас Пужа уже весит 25 кг, она успешно провела свою первую зимовку в Твери и готова к самостоятельной жизни на просторах Коми.

- Мы надеемся, что малышке понравится на территории нацпарка «Койгородский», она освоится, и её ждет долгая и счастливая медвежья жизнь, - выразили свои ожидания в Минприроды Коми.

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