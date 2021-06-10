В Коми отстранен от должности заместителя министра спорта Владимир Скоморохов

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Владимир Скоморохов отстранён от должности замминистра спорта республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в министерстве, такое решение было принято после прокурорской проверки. Надзорный орган выявил нарушение коррупционного законодательства. На данный момент правоохранительные органы проводят еще одну проверку, но уже лично в отношении Скоморохова.
Сообщается, что обязанности замминистра будут распределены между сотрудниками Минспорта Коми. Также в ведомстве отметили, что они воздерживаются от дачи каких-либо оценок.
- Делать окончательные выводы и давать оценки по этой ситуации пока преждевременно, - заявил министр спорта Коми Виталий Савилов.
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