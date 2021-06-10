Замминистра спорта Коми подозревают в коррупционных схемах

Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства а деятельности регионального минспорта Фото: Архив "КП"

Владимир Скоморохов, занимающий кресло заместителя министра спорта Коми, временно отстранен от своей должности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве заявили, что чиновник подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства.

В частности, прокурорская проверка выявила, что Скоморохов скрыл некоторые источники своего дохода, а также не представил вовремя декларацию о своем заработке. Также сообщается, что проверка показала нарушения в сфере «урегулирования конфликтных ситуаций при выполнении государственных функций».

Ранее глава ведомства Виталий Савилов заявил, что делать выводы и давать оценку происходящему рано.

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