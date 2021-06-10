Жителям Сыктывкара посчастливилось созерцать солнечное затмение

Фото: Роман Королёв

Телефон виснет, интернет не грузит, связь обрывается?! А пожар ранним утром в центре Сыктывкара... Вы тоже испытали на себе некие предвестники чего-то необычного? 10 июня 2021 года войдёт в историю астрономии, ведь именно сегодня произошло кольцеобразное затмение Солнца. Для России это особенное событие, на территории страны за явлением природы наблюдали впервые за последние 50 лет.

Жители Коми, как и все россияне, а еще граждане Канады и Гренландии наблюдали сегодня очень редкое астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение. Затмение 10 июня 2021 началось в 12:48 по московскому времени на восходе Солнца на озере Верхнее между Канадой и США. Продолжительность кольцеобразной фазы в центре полосы составила 3 минуты 37 секунд.

Фото: ОНФ в Коми

Не упустили момент редкого кольцеобразного солнечного затмения общественники. Это особое природное явление общественники решили «помониторить».

- Получилось удачно: в Сыктывкаре хоть и не возникло полного солнечно затмения, но затемненный серп светила отчетливо был виден, - делятся впечатлениями в ОНФ.

Фото: ОНФ в Коми

Также глава астрономического клуба в Сыктывкаре Николай Грекалов организовал площадку, на которой любой желающий мог наблюдать затмение через телескоп со специальной пленкой «Астро Солар», благодаря которой можно абсолютно безопасно смотреть на звезду.

Фото: сообщество ВК "Сыктывкарский Астрономический клуб"

- Вот так в Сыктывкаре проходит солнечное затмение. Точка съёмки - Коми республиканская типография! 10.06.2021 14:45, - поделился своими наблюдениями Роман Королёв, разместив фото в социальной сети.

Фото: Роман Королёв

- Наблюдали сегодня солнечное затмение в Сыктывкаре. Редко такое увидишь. Смотреть лучше через засвеченную фотоплёнку, - советует очевидец явления Андрей Мишарин в социальной сети.

Фото: Андрей Мишарин

- Пик солнечного затмения. Перекрытие 44%. 14:36 10.06.2021 г. Сыктывкар, - уточняет Владимир Юнусов.

Фото: Владимир Юнусов.

Во всём виновато солнечное затмение!

По данным Московского планетария, последнее кольцеобразное затмение наблюдалось в России 20 мая 1966 года. Начиная с 2021 года, такие события будут происходить летом раз в 9 лет. Следующие затмения Солнца произойдут 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

Как утверждают астрологи, во всём непонятном можно и нужно винить... кольцеобразное Солнечное затмение. Считается, что затмение – очень мощный период для избавления от старого и закладывания фундамента для нового, главное – правильно воспользоваться моментом.

КСТАТИ

Сегодня особенно и в ближайшие три дня будьте внимательны ко всему, что происходит, и осознанны в своих словах и поступках. Не рекомендуется начинать что-то новое, избегать конфликтов, употреблять пищу животного происхождения, а также алкоголь, проводить плановые хирургические операции, садиться за руль.

Что выгодно делать перед Солнечным затмением: разорвать отношения, которые в тягость, избавиться от старых хлама и вещей, избавиться от тяготящих людей и долговых обязательств.

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