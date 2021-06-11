В Коми наблюдается резкий всплеск заражений COVID-19

В Коми зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Коми вновь выявлены десятки новых случаев заражения коронавирусом среди жителей республики. Согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на 11 июня, в Коми всего было отмечено 44 539 фактов инфицирования.

За последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 42 человек. На данный момент выписано по выздоровлению в общей сложности 43 397 пациентов, в том числе 108 – за последние сутки.

Больше недели в республике не фиксируют ни одного летального исхода в результате коронавируса. Общее число жертв остается неизменным - 968 человек.

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