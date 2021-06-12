Югэрское шоссе в Ухте представляет угрозу для жизни

Сбор подписей инициировала одна из местных жительниц. Татьяна Гайфуллина работает в предприятии, офис которого расположен как раз на этом участке дороги. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Югэрское шоссе, соединяющее Ухту и микрорайон Югэр, окончательно вывело из себя жителей города своим состоянием. Часть федеральной трассы, пролегающей через муниципалитет, находится в очень плохом виде. Да ещё и опасном. Уже не первый год местные пытаются привлечь внимание к проблеме: выбоины, колея, отсутствие освещения. Сейчас жители собирают подписи для официальных обращений в республиканские инстанции.

Долина... смерти?

Сбор подписей инициировала одна из местных жительниц. Татьяна Гайфуллина работает в предприятии, офис которого расположен как раз на этом участке дороги. Ежедневно женщина проезжает по этой трассе, и уже бывала в ситуации, опасной для жизни.

– На более опасном участке дороги очень сильна видна колея. Тут часто случаются трагедии. У какого водителя ни спроси, тут что-то происходило: выкинуло из колеи, развернуло на 180 градусов. Меня точно также, правда, был гололёд, выбило из колеи на встречную полосу. Но повезло, только потому я осталась жива, что не было встречной машины, – делится с «КП-Коми» местная жительница.

Сам муниципалитет, вопреки тому, что трасса пролегает по его территории, обслуживать эту дорогу не может – дорога федеральная, находится на балансе региона. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Коллеге Татьяны повезло меньше: 18 февраля мужчина попал в ДТП. Его авто выкинуло из колеи, столкновения не удалось избежать. Водитель до сих пор находится на больничном.

Пешеходы в опасности

Помимо этого, тут умудряются ходить и пешеходы – на этом же участке дороги находятся гаражи. С учётом того, что освещения нет, в межсезонье передвигающихся по обочине просто не видно. Ну и довершают не очень радужную картину безнадзорные собаки – их тоже не видно, и они также провоцируют аварийные ситуации.

– Да, тут периодически делают ямочный ремонт, но он не влияет на ситуацию кардинально. Колейность остается существенной. Чтобы не ехать по этим «рельсам», водители фактически выезжают на середину проезжей части, а не двигаются по родной полосе. и это, безусловно, повышает риски аварий, – комментирует Татьяна Гайфуллина.

У какого водителя ни спроси, тут что-то происходило: выкинуло из колеи, развернуло на 180 градусов. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Сам муниципалитет, вопреки тому, что трасса пролегает по его территории, обслуживать эту дорогу не может – дорога федеральная, находится на балансе региона. Ранее, 28 мая, на встрече с журналистами, глава МО ГО «Ухта» Магомед Османов в очередной раз прокомментировал ситуацию – к сожалению, в текущем году эту дорогу опять не внесли в перечень работ. Но, возможно, внесут в планы по ремонту на 2022-й.

Местные не унывают

Но местные жители не опускают руки и не хотят ждать ещё год. Татьяна Гайфуллина и её единомышленники уже собрали более сотни подписей, теперь планируют отправить официальные обращения главе региона Владимиру Уйбе, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорю Кузьмичеву, начальнику АО «Коми дорожная компания» Михаилу Осолодкину и депутату Госсовета Александру Гайворонскому.

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