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Здоровье15 июня 2021 11:20

В Коми ужесточат контроль за ношением масок в общественных местах

В России резко начало расти количество больных COVID-19
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми ужесточают меры безопасности, введенные из-за распространения коронавируса. Так, в республике усилят контроль за ношением масок в общественных местах. Об этом сообщил и.о. главы Минздрава Игорь Дягилев.

По его словам, рейды будут проходить в парках, торговых центрах и общественном транспорте. Нарушителей масочного режима ждет штраф.

Добавим, что за минувшие сутки было обнаружено еще 58 человек с коронавирусом. Это самый большой показатель за последний месяц. Всю минувшую неделю число инфицированных только росло, набирая новый темп.

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