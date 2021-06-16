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Здоровье16 июня 2021 11:54

Стало известно состояние главы Коми Владимира Уйба, заболевшего COVID-19

Руководитель республики госпитализирован в больницу
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба, заразившийся коронавирусом и госпитализированный в республиканскую больницу, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе главы. Уточняется, что руководитель региона продолжает работать удаленно.

Как отметил сам Уйба, избежать тяжелого течения болезни удалось благодаря вовремя сделанной прививке от COVID-19. Он призвал всех жителей республики пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и близких от неблагоприятного исхода.

- Владимир Уйба переносит заболевание в лёгкой форме и без осложнений, поскольку в феврале сделал прививку, - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что в больницу попала депутат Госсовета Татьяна Саладина. Она заболела вместе с супругом после поездки в Крым неделю назад. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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